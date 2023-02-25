FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 FED faiz kararı toplantı takvimi

Son toplantının ardından FED faiz kararı açıklanmış ve banka faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti. FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 FED faiz kararı toplantı takvimi ve konuya ilişkin detaylar...
Bir sonraki FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 22 Mart 2023'te açıklanacak.
2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılması 4,5-4,75 aralığına yükseltilmesi kararı alındı.
FED, enflasyonun kısmen gevşediği fakat hâlâ yüksek kalmaya devam ettiği belirtti. Yetkililer, faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını düşünüyor.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık