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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 FED faiz kararı toplantı takvimi

25.02.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı dolar ve altın başta olmak üzere kripto para piyasasına yön veriyor. FED faiz kararının çıkacağı toplantı için geri sayım başladı. Birçok kişi detayları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 FED faiz kararı toplantı takvimi...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 FED faiz kararı toplantı takvimi

Son toplantının ardından FED faiz kararı açıklanmış ve banka faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti. FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 FED faiz kararı toplantı takvimi ve konuya ilişkin detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Başkan Powell'ın açıklaması bekleniyor...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir sonraki FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 22 Mart 2023'te açıklanacak.

FED’İN OCAK AYI FAİZ KARARI

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılması 4,5-4,75 aralığına yükseltilmesi kararı alındı.

FED, enflasyonun kısmen gevşediği fakat hâlâ yüksek kalmaya devam ettiği belirtti. Yetkililer, faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını düşünüyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Başkan Powell'ın açıklaması bekleniyor...

FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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