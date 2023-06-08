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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED Faiz kararı ne olur? 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri

08.06.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Açıklama ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. Öte yandan son kapanışını 23.3303 TL 'den yapan Dolar, bugün 23.3279 TL alış, 23.3327 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED Faiz kararı ne olur? İşte 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED Faiz kararı ne olur? 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri

FED faiz kararı tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 Haziran ayı FED faiz kararı açıklaması dolar, kripto para ve altın gibi kalemlere yön verecek. 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Haziran ayı FED faiz kararı tarihi...

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

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FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:

13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık

FED FAİZİ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

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