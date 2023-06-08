FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED Faiz kararı ne olur? 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri

FED faiz kararı tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 Haziran ayı FED faiz kararı açıklaması dolar, kripto para ve altın gibi kalemlere yön verecek. 2023 ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Haziran ayı FED faiz kararı tarihi...
FED faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
FED'in faiz toplantısı, yayımlanan takvime göre; 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık
ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.