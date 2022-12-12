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FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık FED toplantısı hangi gün? Altın ve dolarda 2022'nin son virajı!

12.12.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı, 2022 Aralık ayı toplantısı sonrası açıklanacak ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sözleri küresel piyasalar ile altın ve dolara yön verecek. Bilindiği üzere Kasım ayında faiz 3,25'ten yüzde 4'e çıkarılmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık FED toplantısı hangi gün yapılacak? İşte beklentiler ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuya dair daha önce yaptığı açıklamanın detayları...

FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık FED toplantısı hangi gün? Altın ve dolarda 2022'nin son virajı!

FED faiz kararı toplantısı için geri sayım devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell daha önce yaptığı açıklamada Aralık toplantısında faiz artırımında “yavaşlama başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı. Jarome Powell'ın bu sözleri öncesi konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomistlerin görüşleri de aynı şekildeydi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Aralık FED toplantısı hangi gün yapılacak?

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak. FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED BAŞKANI JEROME POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

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FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.

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