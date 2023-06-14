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FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARII: 14 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

14.06.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün FED faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle yakından takip ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell merakla beklenen FED faiz kararını bugün saat 21.00'de duyuracak. Peki, 14 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 14 Haziran 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARII: 14 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle, haftanın üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4'e gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Gözler saat 21.00'de yapılacak açıklamada. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 14 Haziran 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.476,70 TL'den yapan gram altın bugün 1.478,84 TL alış, 1.479,07 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.753,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.553,00 liradan alınıyor, 9.778,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.899.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.822,00 liradan alınıyor, 4.912,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.449,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Haziran itibariyle 2.411,00 liradan alınıyor, 2.456,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Haziran günü 9.571.94 TL alış, 9,767,42 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı için Haziran ayı ilk toplantısın 13 Haziran'das yapıldı.

İkinci toplantı bugün (14 Haziran) gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı bugün (14 Haziran 2023) saat 21.00'de açıklanacak.

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