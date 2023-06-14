FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARII: 14 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle, haftanın üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4'e gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Gözler saat 21.00'de yapılacak açıklamada. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 14 Haziran 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.476,70 TL'den yapan gram altın bugün 1.478,84 TL alış, 1.479,07 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.753,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.553,00 liradan alınıyor, 9.778,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.899.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.822,00 liradan alınıyor, 4.912,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.449,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Haziran itibariyle 2.411,00 liradan alınıyor, 2.456,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Haziran günü 9.571.94 TL alış, 9,767,42 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı için Haziran ayı ilk toplantısın 13 Haziran'das yapıldı.

İkinci toplantı bugün (14 Haziran) gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı bugün (14 Haziran 2023) saat 21.00'de açıklanacak.

