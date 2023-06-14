FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR FİYATI: 14 Haziran 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle, haftanın üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4'e gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Gözler saat 21.00'de yapılacak açıklamada. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.6174 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5938 liradan, satış fiyatı ise 23.6411 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,47'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.5264 TL'den yapan euro şu anda 25.4545 TL alış ve 25.5984 TL satış fiyatına sahip.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı için Haziran ayı ilk toplantısın 13 Haziran'das yapıldı.

İkinci toplantı bugün (14 Haziran) gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı bugün (14 Haziran 2023) saat 21.00'de açıklanacak.

