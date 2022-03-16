FED faiz kararı sonrası dolar ve altın ne kadar oldu? FED faiz kararı sonrası dolar ve altın yükseldi mi?

Rusya-Ukrayna savaşı ile dünya çapında yükselişe geçen dolar ve altın için piyasaların gözü FED faiz kararına çevrilmişti. Bugün açıklanması beklenen FED faiz kararı belli oldu ve faizlerin yükseltilmesi kararına varıldı. Peki FED faiz kararı sonrası dolar ve altın ne kadar oldu?

FED, FAİZİ NE KADAR YÜKSELTTİ?

Yılın ilk toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı ve faizin sabit tutulması sonucuna varılmıştı. İkinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirildi. FED, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. 2022'nin üçüncü FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FED FAİZ TOPLANTISI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Yüzde 0,18 düşüş kaydeden dolar 14,6593 TL'den alınıyor ve 14,6875 TL'den satılıyor. Sabit seyreden euro 16,0292 TL'den alınıp 16,1447 TL'den satılıyor. Sterlin ise 19,1179 alış, 19,2176 satış fiyatına sahip.

FED FAİZ TOPLANTISI SONRASI ONS, GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yüzde 0,88 düşüş kaydeden ons altın 27.915,06 TL'den alınıyor ve 27.947,40 TL'den satılıyor. Gram altın ise yüzde 0,88'lik düşüş ile 897,90 TL'den alınıp 898,09 TL'den satılıyor.

Yüzde 0,88'lik düşüş ile çeyrek altın 1.436,64 TL'den, yarım altın 2.864,30 TL'den alınıyor. Cumhuriyet altını yüzde 0,68'lik düşüş ile 6.011,00 TL'den alınıyor.

14, 18 VE 22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 ayar altın bilezik 491,12 TL'den alınıyor, 593,09 TL'den satılıyor. 18 ayar altın bilezik 625,44 TL'den alınıyor, 727,00 TL'den satılıyor. 22 ayar altın bilezik ise 893,41 TL'den alınıyor, 893,60 TL'den satılıyor.



