FED FAİZ KARARI TARİHİ VE SAATİ: Eylül ayı 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Jerome Powell duyuracak!

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. FED faiz kararı için ilk toplantı dün gerçekleştirildi. Kritik toplantının ikincisi ise bugün yapılacak. Konuya ilişkin açıklama ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. Alınacak karar döviz kuru başta olmak üzere, enflasyon, büyüme, cari açık, işsizlik gibi makroekonomik göstergeleri etkiliyor. Bu nedenle gözler yapılacak FED faiz kararı açıklamasında olacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı bugün (20 Eylül 2023) açıklanacak.

Bilindiği üzere FED faiz kararı için ilk toplantı dün (19 Eylül 2023 Salı) gerçekleştirildi.

İkinci toplantı ise bugün yapılacak ve FED faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğer uygun olursa daha fazla faiz artışın hazırız. Enflasyon sürdürülebilir yüzde 2 hedefine hareket edene kadar faizlerin kısıtlayıcı seviyede tutma niyetindeyiz. Yeniden faiz artışı yapıp yapmam konusunda dikkatlice ilerleyeceğiz. Bir sonraki faiz kararı verilere bağlı olacak. Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Mal enflasyonunda sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç var. Fed, ekonominin beklendiği gibi soğumadığına dair işaretlere karşı dikkatli. Enflasyonun ilerleyişi memnuniyet verici ama Fed hala gidilecek uzun yol olduğunu düşünüyor. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Temmuz'da PCE'nin yüzde 3,3, çekirdek enflasyonun yüzde 4,3 olmasını bekliyoruz. Enflasyonun iş gücü piyasalarına daha hassas olduğuna dair kanıtlar görüyoruz.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Eylül

31 Ekim / 1 Kasım

12-13 Aralık

