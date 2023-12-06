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FED FAİZ KARARI TOPLANTISI 2023 ARALIK: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz artacak mı azalacak mı? Gözler Jerome Powell'da olacak

06.12.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih merak konusu oldu. ABD merkez Bankası'nın kararı dolar, altın ve kripto para piyasasına yön verecek. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz artacak mı azalacak mı? İşte, 2023 Aralık ayı FED faiz kararı tarihi...

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI 2023 ARALIK: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz artacak mı azalacak mı? Gözler Jerome Powell'da olacak

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edilmiş ve federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği vurgulanmıştı. 2023 Aralık ayı FED faiz kararı Jerome Powell tarafından duyurulacak. Dolar, altın ve kripto para piyasasını yakından takip eden kişiler ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamayı merak ediyor. İşte 2023 Aralık ayı FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih...

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak.

FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Karar, 13 Aralık akşamı saat 21.00'da belli olacak.

KASIM AYI FED FAİZ KARARI

Kasım ayında Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edildi.

FOMC'nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının yıl başından bu yana ılımlı hale gelerek güçlü kalmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kaldığı ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Fed'in para politikası karar metninde fazla değişiklik yapmadığı dikkati çekerken, daha önce "sağlam" olarak tanımlanan ekonomik faaliyetteki büyüme "güçlü" olarak nitelendirildi. İstihdam kazanımlarının ise yılbaşından bu yana ılımlı hale geldiği karar metnine eklendi.

Açıklamada, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu vurgulanarak hane halkı ve işletmeler için daha sıkı mali ve kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

Bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.

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