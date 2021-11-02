FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı belli oldu mu?

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı belli oldu mu?

02.11.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı ve faiz kararı detayları merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) bu Kasım ve Aralık ayında yaptığı toplantıların ardından bu yılın toplantılarını tamamlamış olacak. Peki FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı belli oldu mu?

FED faiz kararı toplantısının ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini belirtmişti. Peki FED faiz kararı toplantısı ne zaman?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen FED toplantısı her sene belirli tarihlerde yapılıyor. ABD Merkez Bankası (FED) belirli tarihlerde düzenlenen toplantıların ardından da faiz kararını duyurmayı sürdürüyor. Son toplantı Eylül ayında yapılmıştı ve FED, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

FED toplantısı 2-3 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

BİR SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN?

FED'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil fiyatları korkuttu! İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?Otomobil fiyatları korkuttu! İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
Hükûmetten ilk kez EYT adımı!Hükûmetten ilk kez EYT adımı!
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Para iadesi istenebilecek!

Para iadesi istenebilecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.