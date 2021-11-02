FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı belli oldu mu?

FED faiz kararı toplantısının ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini belirtmişti. Peki FED faiz kararı toplantısı ne zaman?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen FED toplantısı her sene belirli tarihlerde yapılıyor. ABD Merkez Bankası (FED) belirli tarihlerde düzenlenen toplantıların ardından da faiz kararını duyurmayı sürdürüyor. Son toplantı Eylül ayında yapılmıştı ve FED, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

FED toplantısı 2-3 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

BİR SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN?

FED'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak.



