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Fed faiz kararını açıkladı! İkinci faiz indirim kararı: 25 baz puanlık indirim

07.11.2024 22:02
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Fed'den faiz kararını açıklandı. Son toplantıda 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indiren ABD Merkez Bankası (Fed) yine faiz indirimine gitti. Politika faizi beklentiler dahilinde 25 baz puan indirilerek yüzde 4,50-4,75 aralığına getirildi. Fed'den yapılan açıklamada, faiz indirimi kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Fed faiz kararını açıkladı! İkinci faiz indirim kararı: 25 baz puanlık indirim

Son toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmiş ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

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FED FAİZLERİ İNDİRDİ

Fed, bu ay da toplanarak faiz kararını açıkladı. Fed, beklentiler dahilinde yine faiz indirimine gitti. Faizlerde 25 baz puanlık indirim yapılarak yüzde 4,50-4,75 aralığına getirildi.

"RİSKLER KABACA DENGEDE"

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

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Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bankanın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

PARASAL GEVŞEME EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

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Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Fed, son olarak eylül ayında politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmiş ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Fed
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