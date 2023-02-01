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FED faiz kararını açıkladı! FED toplantısı kararları ne oldu? İşte Jerome Powell'in açıklamaları

01.02.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Başkan Jerome Powell 2023'ün ilk FED faiz toplantısı sonrası kararı duyurdu. ABD ekonomisindeki sorunlar nedeniyle FED, geçtiğimiz yıl faizleri yükseltme kararı almıştı. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı ve toplantının detayları sorgulanmaya başladı. Peki, Fed toplantısı faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası politika faizi ne kadar arttı?

FED faiz kararını açıkladı! FED toplantısı kararları ne oldu? İşte Jerome Powell'in açıklamaları

2023'ün ilk FED faiz toplantısı sonrası küresel piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı belli oldu. FED faiz toplantısı en son aralık ayında yapılmış ve 50 baz puan faiz artırımına karar verilmişti. Amerika Merkez Bankası, enflasyonda beklenen düşüşle beraber faiz artırımı hızının da yavaşlayacağını duyurmuştu. 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen FED toplantısı sonrası, Jerome Powell detayları bir bir açıkladı. İşte 1 Şubat 2023 FED faiz kararları...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

fed binası

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yapılan son toplantıda ABD Merkez Bankası politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı.

2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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