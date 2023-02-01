FED faiz kararını açıkladı! FED toplantısı kararları ne oldu? İşte Jerome Powell'in açıklamaları

2023'ün ilk FED faiz toplantısı sonrası küresel piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı belli oldu. FED faiz toplantısı en son aralık ayında yapılmış ve 50 baz puan faiz artırımına karar verilmişti. Amerika Merkez Bankası, enflasyonda beklenen düşüşle beraber faiz artırımı hızının da yavaşlayacağını duyurmuştu. 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen FED toplantısı sonrası, Jerome Powell detayları bir bir açıkladı. İşte 1 Şubat 2023 FED faiz kararları...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yapılan son toplantıda ABD Merkez Bankası politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı.

2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık



