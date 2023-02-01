FED faiz kararını açıkladı! FED toplantısı kararları ne oldu? İşte Jerome Powell'in açıklamaları

2023'ün ilk FED faiz toplantısı sonrası küresel piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı belli oldu. FED faiz toplantısı en son aralık ayında yapılmış ve 50 baz puan faiz artırımına karar verilmişti. Amerika Merkez Bankası, enflasyonda beklenen düşüşle beraber faiz artırımı hızının da yavaşlayacağını duyurmuştu. 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen FED toplantısı sonrası, Jerome Powell detayları bir bir açıkladı. İşte 1 Şubat 2023 FED faiz kararları...
Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.
Aralık ayında yapılan son toplantıda ABD Merkez Bankası politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık