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Fed faiz kararını açıkladı! Merakla beklenen Fed faiz kararı ne oldu? İşte Jerome Powell'ın açıklamaları

02.11.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed faiz kararını açıkladı. Merakla beklenen Fed'in faiz kararı toplantısı sonrası detaylar sorgulanmaya başladı. Açıklanan Fed faiz kararına göre son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Peki, Fed faiz kararı ne oldu? İşte Jerome Powell'ın açıklamaları

Fed faiz kararını açıkladı! Merakla beklenen Fed faiz kararı ne oldu? İşte Jerome Powell'ın açıklamaları

Tüm düyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. İşte Fed faiz kararına dair detaylar...

jerome powell

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed faiz kararını açıkladı. Buna göre; Fed politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, politika faizini 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Bu, 14 yılın en yüksek seviyesi oldu. Fed bir önceki kararında ise politika faizini yine 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmişti.

fed binası

FED BAŞKANI POWELL'DAN AÇIKLAMA

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonun yüzde 2'lik hedeflerinin çok üzerinde olduğunu ifade eden Powell, yüksek enflasyonun devam ettiğini ve bunun çok büyük bir zorluk meydana getirdiğini dile getirdi.

Powell, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 2'ye doğru geldiğini görmek istiyoruz." dedi.

Sıkı para politikasının etkilerini enflasyon üzerinde görmek istediklerini aktaran Powell, erkenden para politikasının gevşetilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Powell, "Fed, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edecek." ifadesini kullandı.

Powell, Fed'in enflasyonun düştüğünden emin olana kadar kısıtlayıcı duruşu sürdüreceğini belirtti.

Enflasyonun bir kısmının çok ciddi tedarik şoklarından kaynaklandığını ifade eden Powell, "Fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor yoksa daha sonra daha fazla acı çekeceğiz. Bizim ihtiyacımız olan enflasyonda anlamlı bir şekilde aşağı yönlü baskı olması. Enflasyonu düşürmek acılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, enflasyonun çok büyük oranda gelecek yıl aşağı seviyeye geleceği öngörüsünde bulundu.

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