FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED faiz kararını açıkladı! Yılın son FED toplantısı kararları ne oldu? İşte 14 Aralık 2022 Jerome Powell'in açıklamaları...

FED faiz kararını açıkladı! Yılın son FED toplantısı kararları ne oldu? İşte 14 Aralık 2022 Jerome Powell'in açıklamaları...

14.12.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararını açıkladı. Küresel piyasaların gözü kulağı yılın son FED toplantısı kararlarına çevrilmişti. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Peki, FED faiz kararı ne oldu? Yılın son FED toplantısı kararları neler? İşte 14 Aralık 2022 Jerome Powell'in açıklamaları...

FED faiz kararını açıkladı! Yılın son FED toplantısı kararları ne oldu? İşte 14 Aralık 2022 Jerome Powell'in açıklamaları...

FED Başkanı Jerome Powell daha önce yaptığı açıklamada Aralık toplantısında faiz artırımında “yavaşlama başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı. Jerome Powell'ın bu sözleri öncesi konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomistlerin görüşleri de aynı şekilde olmuştu. 14 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen FED toplantısı sonrası, Jerome Powell detayları bir bir açıkladı. İşte 14 Aralık 2022 FED faiz kararlarına dair detaylar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

MART AYINDAN BU YANA 425 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı. Son artışla birlikte Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 425 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasım ayında yüzde 7,1'e gerilemişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fed yılın son faiz kararını açıkladı!Fed yılın son faiz kararını açıkladı!
Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...
Milyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldıMilyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldı
Anahtar Kelimeler:
Jerome Powell fed faiz fed toplantısı

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

Selçuk Bayraktar merakla beklenen ‘Kızılelma’ paylaşımını yaptı! İşte ilk uçuş anı…

Selçuk Bayraktar merakla beklenen ‘Kızılelma’ paylaşımını yaptı! İşte ilk uçuş anı…

'18 bin TL'den aşağıya yok' Kiralar artınca... Durma noktasına geldi!

'18 bin TL'den aşağıya yok' Kiralar artınca... Durma noktasına geldi!

Trafik sigortasında riskli gruba ciddi yasal yaptırım! Para cezası yanında hiç kalacak…

Trafik sigortasında riskli gruba ciddi yasal yaptırım! Para cezası yanında hiç kalacak…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.