Piyasalar bir süredir, FED faiz toplantısında alınacak FED faiz kararını bekliyor. FED faiz toplantısı bu sene yedinci kez yapılacak. Toplantıda alınan kararda çoğunlukla, faizlerin yükseltilmesi sonucuna varıldı. Peki FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.



