Fed faizinden sonra piyasalarda son durum! Altın düştü, dolar çıktı, bitcoin ise...

ABD Merkez Bankası Fed, dünya piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Fed'in faiz kararının ardından küresel piyasalarda altın fiyatlarında düşüşe geçerken dolar ise yükseldi.

ALTIN YÜKSELDİ DOLAR DÜŞTÜ!

Ons altın 2.616 dolara, gram altın 2.947 TL'ye düşerken, dolar endeksi 107 puanı sert bir şekilde aştı. Dolar/TL ise 35 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.

108 bin doları test eden Bitcoin ise 100 bin dolar bandına yaklaştı.