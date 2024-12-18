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Fed faizinden sonra piyasalarda son durum! Altın düştü, dolar çıktı, bitcoin ise...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.12.2024 22:34
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Gözler ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Fed'in faiz kararı sonrası piyasalardaki son durum merak edildi. İşte altın, dolar ve bitcoinde son durum...

Fed faizinden sonra piyasalarda son durum! Altın düştü, dolar çıktı, bitcoin ise...

ABD Merkez Bankası Fed, dünya piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Fed'in faiz kararının ardından küresel piyasalarda altın fiyatlarında düşüşe geçerken dolar ise yükseldi.

ALTIN YÜKSELDİ DOLAR DÜŞTÜ!

Ons altın 2.616 dolara, gram altın 2.947 TL'ye düşerken, dolar endeksi 107 puanı sert bir şekilde aştı. Dolar/TL ise 35 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.

108 bin doları test eden Bitcoin ise 100 bin dolar bandına yaklaştı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.934,91
2.935,26
% -1.3
23:14
Ons Altın / TL
90.971,44
91.069,16
% -1.59
23:29
Ons Altın / USD
2.597,63
2.597,95
% -1.73
23:29
Çeyrek Altın
4.695,85
4.799,15
% -1.3
23:14
Yarım Altın
9.362,36
9.598,29
% -1.3
23:14
Ziynet Altın
18.783,41
19.137,88
% -1.3
23:14
Cumhuriyet Altını
19.993,00
20.295,00
% 0.13
17:03
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Fed Altın dolar Faiz kararı
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