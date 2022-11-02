Fed'in faiz kararı sonrası gram altında hareketlilik: 997 lira seviyesine kadar çıktı!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Söz konusu karar sonrası gram altındaki ani yükseliş dikkat çekti.

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12 LİRA BİRDEN ARTTI

Fed'in faiz kararını açıklamasıyla birlikte 985 liradan işlem gören gram altın 997 lira seviyesini test etti.

Öte yandan saat 21.45 itibarıyla dolar/TL kuru ise 18,61 lira seviyesinde işlem görüyor.

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FED'İN FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranını dördüncü kez 75 baz puan artırdı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Böylece Fed, politika faizini Ocak 2008'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı. Piyasa beklentileri de Fed'in politika faizini art arda dördüncü toplantısında 75 baz puan artırması yönündeydi.

