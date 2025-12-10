FED'in kritik faiz kararı öncesinde piyasalar alarmda: Aralık 2025'te ne bekleniyor?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı öncesinde küresel piyasalar karışık sinyaller verirken, uzmanlar geleceğe yönelik tahminlerde bulunuyor. İşte detaylar...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) Aralık 2025'te açıklayacağı faiz kararı öncesinde adeta nefesini tutmuş durumda. FED'in faiz oranlarını 25 baz puan indirmesi beklenirken, yatırımcıların ve ekonomistlerin gözü, karar metninde yer alacak detaylarda ve FED üyelerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarında olacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise, Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade etmişti.

Fikir ayrılıklarının sürmeye devam ettiği bir ortamda kararını açıklayacak Fed'in ekonomik projeksiyonları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, sadece bu hafta değil, ayın geri kalanında da piyasaların seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon verileri ile Fed'in faiz indirim beklentileri güçlenirken, Fed yetkilileri arasında gevşeme sürecine yönelik fikir ayrılıkları artmıştı.

FED'in faiz kararı, sadece ABD ekonomisi için değil, tüm küresel piyasalar için büyük önem taşıyor. ABD dolarının değeri, emtia fiyatları, gelişmekte olan ülke para birimleri ve hisse senedi piyasaları, FED'in kararlarına doğrudan tepki veriyor. Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomistler, FED'in kararını ve karar metnindeki detayları titizlikle analiz ederek geleceğe yönelik stratejilerini belirliyor.

Sonuç olarak, FED'in Aralık 2025 faiz kararı, piyasalar için kritik bir dönüm noktası olacak. Karar metnindeki detaylar, FED yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonları ve piyasa tepkileri, önümüzdeki dönemde ekonomik gidişatı şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alacak. Yatırımcıların ve ekonomistlerin, bu süreçte dikkatli ve temkinli olmaları, olası riskleri minimize etmeleri ve fırsatları değerlendirmeleri büyük önem taşıyor.