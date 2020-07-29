Fed kararı sonrası altında yeni rekor

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket gerçekleşti.

Fed faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrasında altın tarafında tarihi yüksek seviye görüldü.

Uluslararası piyasalarda ABD hisse senetleri Fed toplantısı öncesinde yükseldi, dolar önemli paralar karşısında geriledi. Dolar/TL kuru 6.98 lira oldu.

Euro/Dolar paritesi yüzde 0.5 artışla 1.1774'ten işlem gördü.

Fed'in "Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak. Salgın orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratıyor." açıklamaları altın tarafında volatiliteyi getirdi.

Ons altın fiyatlarındaki artış gram altında tarihi rekoru getirdi. Gün içinde en düşük 1941 doları gören ons altın Fed'in açıklamasıyla birlikte 1968.8 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte gram altın 441.5 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Gram altın gün içinde en düşük 434.6 lira, en yüksek 441.5 lira seviyesini gördü.

