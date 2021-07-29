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FED Politika Faiz Oranını Sabit Tuttu

29.07.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası FED, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı

FED Politika Faiz Oranını Sabit Tuttu

ABD Merkez Bankası FED, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Faiz oranlarını arttırmayı düşünmekten uzak olduklarını belirten FED Başkanı Jerome Powell, varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

FED’den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin güçlendiğine ve FED’in istihdam ve enflasyon hedeflerinde ilerleme kaydettiğine vurgu yapıldı.

Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısından sonra yapılan açıklamada, aşıların ekonomiyi desteklemeye yardımcı olduğu belirtildi. Ancak, Amerika ve diğer birçok ülkede Corona virüsü vakalarında ani artışı tetikleyen Delta varyantına işaret edildi.

Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Corona virüsü salgını devam ettiği sürece hiç kimsenin gerçekten güvende olmadığını söyledi, her yeni varyantın bir önceki göre daha güçlü olduğuna dikkat çekti.

Powell, aynı zamanda, aşı yaptıranların sayısındaki artışın "ekonomik faaliyetlere geri dönülmesini" sağlayacağını ifade etti.

Merkez Bankası kısa vadeli faiz oranını, pandeminin başladığı Mart 2020'den bu yana sıfıra yakın bir oranda sabit tutuyor. Daha fazla borçlanmayı ve harcamayı teşvik etmek için uzun vadeli tüketici ve işletme kredilerinin oranlarını düşürmek amacıyla her ay 120 milyar dolarlık Hazine ve ipotek tahvili alan FED, bu alımlara devam edecek.

Bu karar, ekonominin işe alım ve harcamalarla birlikte pandemi durgunluğundan güçlü bir şekilde toparlanmasını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

Tüketici fiyatları Haziran'da bir yıl öncesine göre yüzde 5,4 arttı. Bu son 13 yılın en büyük artışı oldu.

Geçen ayki enflasyon artışı, beklenmedik şekilde büyük fiyat artışlarının üst üste yaşandığı dördüncü ay oldu ve yüksek maliyetlerin son maaş artışlarının değerini aşındıracağına ve ekonomik toparlanmayı baltalayacağına dair korkuları artırdı. Ancak FED’in açıklamasında, enflasyondaki artışın büyük ölçüde "geçici faktörleri" yansıttığına dair görüş bir kez daha dile getirildi.

FED gözlemcileri ve yatırımcılar arasında, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını hızla yükselterek, yüksek enflasyona çok geç ve çok agresif bir şekilde yanıt vererek, potansiyel olarak başka bir durgunluğa neden olacağına dair bazı endişeler var. Bu ayın başlarında, Kongre'deki Cumhuriyetçiler Powell'ı enflasyonla ilgili sorularla kızdırdı.

Ancak basın toplantısında Powell, "enflasyonun kalıcı olarak hedefimizin önemli ölçüde ve maddi olarak üzerinde olan seviyelere yükseldiğini görmüş olsaydık araçlarımızı enflasyonu FED’in hedef ortalamasına (yıllık yüzde 2 enflasyon) geri döndürmek için kullanırdık" dedi.

Powell, Merkez Bankası’nın tahvil alımlarını azaltmayı düşünmeden önce azami istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yönelik "önemli ilerleme" görmek istediğini söyledi. FED; enflasyonun yüzde 2'lik ortalama enflasyon hedefini orta derecede aşmasını ve belirsiz bir süre boyunca bu seviyenin üzerinde kalacağına dair işaretler göstermesini istiyor.

Son aylarda, tüketici talebi nedeniyle, ikinci el ve yeni arabalar, otel ve uçak bileti fiyatlarındaki keskin fiyat artışları, enflasyonun yüzde 2'yi aşmasına yol açtı.

Corona virüsünün son derece bulaşıcı ve hızla yayılan Delta varyantının ABD'yi veya küresel ekonomileri nasıl etkileyeceği veya iş piyasasının önümüzdeki aylarda nasıl bir seyir izleyeceği henüz belli değil. Okulların yeniden açılması, daha fazla ebeveynin iş bulabilmesi ve genişletilmiş işsizlik yardımı programlarının süresinin dolması ile Eylül ayında işe alımlar hızlanabilir.

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