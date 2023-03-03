FED toplantı tarihleri 2023: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2023'ün ikinci faiz kararı için tahminler...

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Son toplantının ardından FED faiz kararı açıklanmış ve banka faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti. FED faiz kararı 22 Mart 2023 Çarşamba günü açıklanacak. İşte 2023'ün ikinci faiz kararı için tahminler...
Bir sonraki FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 22 Mart 2023'te açıklanacak.
FED enflasyonu düşürmek için faiz artırımını sürdürürken son faiz toplantısındaki tutanaklarda faizin enflasyon düşene kadar artış bandında kalmasına yönelik fikir birliği oluştuğu görüldü.
FED üyeleri enflasyonun yüzde 2 seviyelerine kadar indirilmesi gerektiğini vurgulayp, sıkı para politikasının enflasyon düşene dek sürmesinde yana olduklarını ifade ettiler.
Enflasyonda son 3 ayda gerileme görülmesine karşın düşüş yönünde daha da ivmelenme bekleyen FED üyeleri risklerin aşağı yönlü olduğunu da kaydetti.
Neredeyse her sene Amerika Birleşik Devletleri'nde kriz yaşanmasına sebebiyet veren borçlanma tavanının yükseltilmesi ile ilgili gecikme yaşanırsa ekonomi ve finansal sistemin ciddi risk altında kalabileceği vurgulandı.
2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılması 4,5-4,75 aralığına yükseltilmesi kararı alındı.
FED, enflasyonun kısmen gevşediği fakat hâlâ yüksek kalmaya devam ettiği belirtti. Yetkililer, faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını düşünüyor.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık