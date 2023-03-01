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FED TOPLANTI TARİHLERİ 2023: Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

01.03.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı dolar, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından merak konusu oldu. FED toplantı takviminde yer alan bilgilere göre bu ay gerçekleşecek kritik görüşme sonrası FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Peki, Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2023: Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Son toplantının ardından FED faiz kararı açıklanmış ve banka faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti. FED faiz kararı 22 Mart 2023 Çarşamba günü açıklanacak. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Başkan Powell'ın açıklaması bekleniyor...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir sonraki FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 22 Mart 2023'te açıklanacak.

FED’İN OCAK AYI FAİZ KARARI

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapıldı. Toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılması 4,5-4,75 aralığına yükseltilmesi kararı alındı.

FED, enflasyonun kısmen gevşediği fakat hâlâ yüksek kalmaya devam ettiği belirtti. Yetkililer, faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını düşünüyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Başkan Powell'ın açıklaması bekleniyor...

FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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