FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi detayı

Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi detayı

04.01.2024 09:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi detayı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, enflasyon konusunda tüm Fed yetkililerinin geçen yıl yüzde 2 hedefine doğru net bir ilerleme kaydedildiğini gözlemlediği aktarıldı.

Hem manşet hem de çekirdek enflasyondaki iyileşmeye dikkati çekilen tutanaklarda, enflasyonun bileşenleri arasındaki ilerlemenin eşit olmadığının gözlemlendiği, enerji ve temel mal fiyatlarının son zamanlarda düştüğü veya çok az değiştiği, ancak temel hizmet fiyatlarının hala yüksek bir hızla arttığı kaydedildi.

Tutanaklarda, banka yetkililerinin gelecekte politika kararlarına etki edebilecek çeşitli riskleri ele aldığı belirtilerek, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığı ancak enflasyonun hala hedefin oldukça üzerinde olduğu ve fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durma riskinin devam ettiği ifade edildi.

BAZI FED YETKİLİLERİ AŞIRI KISITLAYICI DURUŞUN RİSKLERİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Bazı yetkililerin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre devam etmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğe ve aşırı kısıtlayıcı duruşun ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, birkaç yetkilinin Komite'nin gelecek dönemde hedefleri arasında bir tercih yapmakla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.

Tutanaklarda, "Politika görünümünü tartışırken yetkililer, politika faizinin bu sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşündüler, ancak politikanın seyrinin ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını belirttiler." ifadeleri yer aldı.

Fed yetkililerinin neredeyse tamamının tahminlerinde enflasyon görünümündeki iyileşmeyi yansıtacak şekilde 2024 sonuna kadar faiz oranları için daha düşük bir hedef aralığının uygun olacağını öngördüğü vurgulanan tutanaklarda, ancak yetkililerin görünüme ilişkin alışılmadık derecede yüksek belirsizliğe ve ekonominin faiz oranlarının daha da artırılmasına neden olabilecek şekilde gelişmesinin mümkün olduğunu da işaret ettiği aktarıldı.

Tutanaklarda, "Birkaç yetkili koşulların hedef aralığını mevcut seviyesinde tahmin ettiklerinden daha uzun süre tutulmasının gerekebileceğini de gözlemledi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Banka yetkililerinin genel olarak para politikası kararlarının alınmasında dikkatli ve verilere dayalı bir yaklaşım sürdürülmesinin önemini vurguladığına işaret edilen tutanaklarda, enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağının yinelendiği kaydedildi.

Fed'in gelecek toplantısı 30-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 altının yılı mı olacak?2024 altının yılı mı olacak?
Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!
TESK'ten emekliler için zam çağrısıTESK'ten emekliler için zam çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Fed faiz indirim tutanak
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu 'Mossad' operasyonunda yeni detay! Hepsi ilk kez görüntülendi: Sosyal medya detayı...

Türkiye'nin konuştuğu 'Mossad' operasyonunda yeni detay! Hepsi ilk kez görüntülendi: Sosyal medya detayı...

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon! Masada üç isim kaldı

Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon! Masada üç isim kaldı

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.