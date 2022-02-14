FED toplantısı Mart ayının kaçında yapılacak? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yılın ikinci FED toplantısının ne zaman yapılacağı piyasaların gündeminde yer alan konulardan birisi. Küresel çapta piyasaların yönünü belirleyecek olan Şubat ayı ikinci Fed faiz kararının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay FED toplantısının ilki yapılmıştı. Şubat ayı FED kararına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

2022 FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklamasında piyasa beklentileriyle paralel olarak sabitleme kararını duyurmuştu. FED, yılın ilk toplantısında faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulmuştu. Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararı için yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. 2022 yılının ikinci FED toplantısının da ne zaman yapılacağı gündem konusu oldu. Yılın ikinci ABD Merkez Bankası toplantısı 15 ile 16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan toplantıyla beraber güncel rakamlar netlik kazanmış olacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell toplantından sonra alınan kararları açıklayacak. FED üçüncü toplantısı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. FED dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek. 26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak FED'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak.

