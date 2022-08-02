Fed toplantısı ne zaman, bu ay var mı? 2022 ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı tarihi!

Fed toplantısı ile ilgili detaylar Ağustos ayının gelmesinin ardından merak edildi. Teknik resesyonun gerçekleşmesiyle birlikte Fed'in nasıl bir faiz kararı alacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki Fed toplantısı ne zaman, bu ay var mı? 2022 ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı tarihine ilişkin detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı bu ay yapılmauacak.

Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısı 21-22 Eylül'de yapılacak.

Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül'de 75 baz puan faiz artışına gideceği öngörülüyor.

