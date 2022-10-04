FED toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Enflasyon ABD'de rekor seviyede!

FED Faiz kararı Ekim ayının gelişiyle birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte FED Ekim ayı faiz kararı toplantısının tarihi...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed toplantısı ekim ayında gerçekleştirilmeyecek. Bir sonraki toplantı 1-2 Kasım'da yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Faiz kararı 2 Kasım saat 21.00'de açıklanacak.

EYLÜL EYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 75 baz puan artırdı ve yüzde 3,00-3,25 aralığına çıkardı. FED tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemlerde de faiz artışının sürmesinin uygun olacağı bilgisi verildi.

FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarındai enflasyona sık sık değindi. "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi hiç kimse için işe yaramaz." diyen Powell, "Enflasyonu yüzde 2’lik hedefimize getirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Harcanabilir gelirlerde azalma olduğuna dikkat çeken, ABD ekonomisinin ve yüksek ipotek faizleriyle emlak sektörünün yavaşladığını söyleyen Powell, "Enflasyon yüzde 2’lik hedefimizin çok üzerinde. Fiyat baskıları çok fazla. Benzin fiyatları son aylarda biraz geriye gelse de geçen yılın çok üzerinde. Enflasyon riskleri yukarı yönlü. Faiz artırımlarına devam etmek gerekli olacak." dedi.

