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FED toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Enflasyon ABD'de rekor seviyede!

04.10.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED Faiz kararı için geri sayım devam ediyor. En son 21 Eylül'de gerçekleştirilen toplantı sonrası şimdi gözler Ekim ayı kararında. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini 75 baz puan artırdı ve yüzde 3,00-3,25 aralığına çıkardı. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

FED toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Enflasyon ABD'de rekor seviyede!

FED Faiz kararı Ekim ayının gelişiyle birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte FED Ekim ayı faiz kararı toplantısının tarihi...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed toplantısı ekim ayında gerçekleştirilmeyecek. Bir sonraki toplantı 1-2 Kasım'da yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Faiz kararı 2 Kasım saat 21.00'de açıklanacak.

FED faiz kararı açıklandı mı? 21 Eylül FED faiz kararı ne oldu?

EYLÜL EYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 75 baz puan artırdı ve yüzde 3,00-3,25 aralığına çıkardı. FED tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemlerde de faiz artışının sürmesinin uygun olacağı bilgisi verildi.

FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarındai enflasyona sık sık değindi. "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi hiç kimse için işe yaramaz." diyen Powell, "Enflasyonu yüzde 2’lik hedefimize getirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Harcanabilir gelirlerde azalma olduğuna dikkat çeken, ABD ekonomisinin ve yüksek ipotek faizleriyle emlak sektörünün yavaşladığını söyleyen Powell, "Enflasyon yüzde 2’lik hedefimizin çok üzerinde. Fiyat baskıları çok fazla. Benzin fiyatları son aylarda biraz geriye gelse de geçen yılın çok üzerinde. Enflasyon riskleri yukarı yönlü. Faiz artırımlarına devam etmek gerekli olacak." dedi.

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