FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor!

FED toplantısı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Aralık itibarıyla faiz arttırım hızında frene basmaya başlaması ve faiz arttırımına yönelik daha ılımlı adımlar atacağı ön görülüyor. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,6159 TL'den yapan Dolar, 31 Ekim 2022 Pazartesi günü 18,6119 TL alış, 18,6199 TL satış fiyatından işlem görüyor.

