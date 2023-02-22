FED TUTANAKLARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED FOMC toplantı tutanakları bekleniyor!

FED tutanakları için beklenen son dakika açıklaması bugün yapılacak. FED faiz kararı öncesi yatırımcıların gözü yayımlanacak verilerde. Birçok kişi Fed tutanaklarından çıkacak olan ayrıntılara odaklandı. Konuya dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED tutanakları bugün (22 Şubat 2023 Çarşamba) Türkiye Saati ile 22.00'de açıklanacak.

Bir süredir güç kaybı yaşayan altın yatay seyre yöneldi. Altın yatırımcıları Fed tutanaklarından çıkacak olan detaylara odaklandı.

FED FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

FED faiz kararı, 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklanacak.

Şubat ayı FED faiz kararını FED Başkanı Jerome Powell duyuracak.

