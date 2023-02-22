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FED TUTANAKLARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED FOMC toplantı tutanakları bekleniyor!

22.02.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED tutanakları ile ilgili son dakika açıklaması yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Döviz ve altın yatırımcılarının yanı sıra kripto para alım satım işlemi yapan kişiler de FOMC toplantısına ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, FED tutanakları ne zaman açıklanacak? FED tutanakları saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

FED TUTANAKLARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED FOMC toplantı tutanakları bekleniyor!

FED tutanakları için beklenen son dakika açıklaması bugün yapılacak. FED faiz kararı öncesi yatırımcıların gözü yayımlanacak verilerde. Birçok kişi Fed tutanaklarından çıkacak olan ayrıntılara odaklandı. Konuya dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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FED TUTANAKLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED tutanakları bugün (22 Şubat 2023 Çarşamba) Türkiye Saati ile 22.00'de açıklanacak.

Bir süredir güç kaybı yaşayan altın yatay seyre yöneldi. Altın yatırımcıları Fed tutanaklarından çıkacak olan detaylara odaklandı.

FED FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

FED faiz kararı, 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklanacak.

Şubat ayı FED faiz kararını FED Başkanı Jerome Powell duyuracak.

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