Fed tutanaklarından sinyal geldi, yükselişteki altın fiyatlarında rüzgar terse döndü! (23 Mayıs 2024 Perşembe gram altın çeyrek altın fiyatları)

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşamını yitirmesinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları Fed tutunaklarının ardından düşüşe geçti. ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu. Ons altın güne 2378 dolardan, Gram altın ise güne 2.462 liradan başladı.

FED TUTANAKLARI

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini gösterdi. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyonun geçen yıl yavaşladığını ancak son aylarda yüzde 2 hedefine düşürülmesi konusunda ilerleme sağlanamadığını gözlemlediği aktarıldı.

FED'DEN ENFLASYON MESAJI

Yetkililerin enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye düşmesini beklediği belirtilen tutanaklarda, "Ancak son veriler yüzde 2'ye doğru düştüğü konusunda ilerleme kaydedildiğine dair güvenlerini artırmamış ve dolayısıyla dezenflasyon sürecinin muhtemelen sanıldığından daha uzun süreceğini göstermişti." ifadesi kullanıldı.

Tutanaklarda, yetkililerin, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair işaretler göstermemesi durumunda mevcut kısıtlayıcı politika duruşunun daha uzun süre korunmasının ya da işgücü piyasası koşullarında beklenmedik bir zayıflama olması durumunda politika kısıtlamalarının azaltılmasını görüştüğü belirtildi.

ALTIN MERKEZ BANKASI'NIN KARARINA ODAKLANDI

Altın fiyatları bugün saat 14.00'te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına odaklandı.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI...

Gram altın 2.456,45 lira

Çeyrek altın 4.016,30 lira

Yarım altın 8.032,60 lira

Cumhuriyet altını 16.016 lira

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Ons altın 2388 dolar seviyesinde. Bu haftaki analiz raporumuzda ve yol haritamızda ne vardı? 2450 dolar seviyesine kadar pazartesi günü bir yükseliş vardı." dedi.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"2380 dolar seviyesine kadar gerileyecek. Düşüş öngörüm devam ediyor. Ons altın gerileyince gram altın da 2485 lira seviyesinde. Gram altındaki 2480 lira destek seviyesi çalıştı. Altın tarafında dalgalanma olacak.

Panik yapmaya gerek yok"







