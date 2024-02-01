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Fed üst düzey personeline yönelik yeni adım: Kısıtlamaları genişletiliyor

01.02.2024 12:51 | Son Güncelleme:
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ABD Merkez Bankası'nda (Fed) görevli bazı personellere yönelik kısıtlamalar genişletilecek. Kısıtlamalar 30 Haziran itibariyle yürürlüğe girecek.

Fed üst düzey personeline yönelik yeni adım: Kısıtlamaları genişletiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed), yatırım ve ticaret faaliyetlerine ilişkin kısıtlamaların kapsamına giren Fed personelinin sayısının artırılacağını ve hassas bilgilere erişimi olan personel üzerindeki kısıtlamaların sıkılaştırılacağını bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), yatırım ve ticaret politikasını daha da geliştirecek güncellemeleri duyurduğu aktarıldı.

İlk olarak 2022'de kabul edilen politikanın herhangi bir çıkar çatışması görünümüne karşı bile koruma sağladığına işaret edilen açıklamada, söz konusu politikanın kamuoyunun FOMC'nin çalışmalarının tarafsızlığı ve bütünlüğüne olan güvenini desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

EN KATI KISITLAMALARIN KAPSAMINA GİREN FED PERSONEL SAYISI ARTIRILACAK

Açıklamada, politika güncellemelerinin yatırım ve ticaret faaliyetlerine ilişkin en katı kısıtlamaların kapsamına giren Fed personelinin sayısını artıracağı ve gizli FOMC bilgilerine erişimi olan tüm personel üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştıracağı kaydedildi.

Güncellenen politikanın ek olarak getirdiği yeniliklere değinilen açıklamada, hassas FOMC bilgilerine erişimi olan personelin, mali açıklamalarının doğruluğunu kontrol etmek için aracılık veya diğer menkul kıymet işlem bildirimlerini sunmalarının destekleneceği ifade edildi.

KARAR 30 HAZİRAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Açıklamada, mevcut politikanın halihazırda para politikası karar alma sürecinde yer alan üst düzey Fed yetkililerinin bireysel hisse senetleri veya sektör fonları satın almasını; bireysel tahvillere, menkul kıymetlere, kripto para birimlerine, emtiaya veya yabancı para birimlerine yatırım yapmasını; türev sözleşmelerine girmesini ve açığa satış yapmasını yasakladığı anımsatıldı.

Yeni kısıtlamaların 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Fed Üst Düzey Yönetici kısıtlama personel
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