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Fed yabancı bankalar için kredi kolaylığı başlatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed), yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattığını duyurdu.

Fed yabancı bankalar için kredi kolaylığı başlatacak

Fed'in yabancı merkez bankaları ve diğer uluslararası para otoriteleri için bu yeni yeni programı ile New York Fed'de hesabı olan bankaları repo işlemlerine girebilecekler.

Fed yaptığı açıklamada, "Bu kolaylık, açık piyasada menkul kıymet satmaktan farklı, alternatif, geçici bir ABD Doları kaynağı sağlayarak, ABD Hazine piyasasının düzgün çalışmasının desteklenmesine yardım edecek" denildi.

Yabancı bankalar için repo kolaylığı 6 Nisan'da yürürlüğe girecek ve en az 6 ay devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez Bankası, bankalar,

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