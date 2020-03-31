Fed yabancı bankalar için kredi kolaylığı başlatacak

Fed'in yabancı merkez bankaları ve diğer uluslararası para otoriteleri için bu yeni yeni programı ile New York Fed'de hesabı olan bankaları repo işlemlerine girebilecekler.

Fed yaptığı açıklamada, "Bu kolaylık, açık piyasada menkul kıymet satmaktan farklı, alternatif, geçici bir ABD Doları kaynağı sağlayarak, ABD Hazine piyasasının düzgün çalışmasının desteklenmesine yardım edecek" denildi.

Yabancı bankalar için repo kolaylığı 6 Nisan'da yürürlüğe girecek ve en az 6 ay devam edecek.

