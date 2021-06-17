FED’den 2023 Sonuna Kadar İki Kez Faiz Artışı Sinyali

ABD Merkez Bankası (FED), pandeminin neden olduğu resesyondan süratle toparlanmaya yardımcı olan ancak enflasyona yol açan düşük faiz oranı politikalarını eski seviyesine geri getirmek için planlanandan daha erken harekete geçebileceğinin sinyalini verdi.

FED’in politikalarının şekillendirildiği Federal Açık Piyasa Komitesi iki günlük toplantısının ardından yaptığı açıklamada, politika faizini 0 - 0,25 aralığında sabit tuttuğu ancak 2023 yılı sonuna kadar iki kez faiz arttırımı yapılacağı tahminini dile getirdi. Daha önceki açıklamalarda 2024 yılından önce faiz artışının olmayacağı tahmin ediliyordu.

Açıklamada ayrıca, Corona virüsü pandemisinin aşılamalar da arttıkça ekonomi üzerinde azalan bir etkisinin olacağı ve bu durumun daha fazla ekonomik büyümenin önünü açacağı öngörüsünde bulunuldu. “Bu ilerleme ve güçlü politika desteğiyle, ekonomik faaliyetler ve istihdam verileri güçlendi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamasında Amerikan ekonomisinin seyrine ilişkin tahminlerini de güncelleyen FED, enflasyon artışı konusunda daha önceki tahminini yüzde 1 oranında yükseltti. Buna göre ABD’de enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 3,4 seviyesinde olacağı beklentisi dile getirildi. Bankanın Mart ayında yayınladığı açıklamadaysa bu oran yüzde 2,4’tü. Ancak yetkililer, fiyat artışlarının sonraki iki yılda düşük bir seviyede seyredeceğini öngörüyor. FED Başkanı Jerome Powell da enflasyonda şu anda yaşanan sıçramanın büyük oranda arz darlığı ve pandemi sonrası ekonominin hızlı biçimde yeniden açılmasının geçici etkilerinden kaynaklandığı görüşünü dile getiriyor.

FED açıklamasında, bankanın istihdam ve enflasyonda önemli boyutta ilerleme sağlanıncaya kadar ayda 120 milyar dolarlık varlık alımlarına devam etme sözü de yinelendi.

