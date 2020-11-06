FED’den Mali Politikayı Sabit Tutma Kararı

ABD Merkez Bankası (FED) Corona virüsü pandemisinden etkilenen ülke ekonomisinin iyileştirilmesine katkı amacıyla mevcut mali politikayı devam ettirme kararını açıkladı.

FED’in kararı ülkede salgında ikinci dalganın yaşandığı ve hafta başında yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili belirsizliğin devam ettiği bir dönemde açıklandı. FED’in iki gün süren toplantısının ardından alınan kararla ilgili açıklamada, ekonomik aktivitenin ve istihdamın iyileşmeye devam ettiği ancak 2020 yılı başındaki seviyenin hala çok altında olduğuna vurgu yapıldı.

“COVID-19 pandemisi ABD’de ve dünyada çok büyük bir insani ve ekonomik zorluğa neden olmaya devam ediyor” ifadelerinin yer aldığı FED bildirisinde Eylül ayında sıralanan hedefler yinelendi. Bu bağlamda, istihdam alanında mümkün olduğunca yeniden büyüme gerçekleşene ve enflasyon oranı hedeflendiği gibi yüzde 2’ye inene kadar sıfıra yakın bir orana düşürülen faiz oranlarında artış olmayacak.

FED ayrıca her ay en az 120 milyar dolar değerinde devlet tahvili almaya ve ekonominin gidişatına göre diğer programlarını devreye sokmaya devam edecek.

Ekim ayı istihdam raporunun 6 Kasım’da yayınlanması beklenirken, seçim sonuçları da FED’in bir sonraki adımında etkili olacak.

