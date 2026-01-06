Fenerbahçe hisselerinde sert düşüş! Borsa İstanbul devre kesici uyguladı

Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisselerinde sert fiyat hareketi yaşandı. Hisse, gün içinde yüzde 4,83 düşüşle 3,15 liraya kadar geriledi.
Fiyatlardaki hızlı gerileme sonrası Borsa İstanbul tarafından devre kesici mekanizması devreye alındı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, FENER.E kodlu payda işlem sırasında sürekli işleme ara verildi ve tek fiyat emir toplama süreci başlatıldı.
Açıklamada, emir toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlerin saat 12.40.16 itibarıyla yeniden başlayacağı belirtildi.
Devre kesici uygulaması, pay piyasasında ani ve sert fiyat hareketlerinin önüne geçmek ve sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla devreye alınıyor.
