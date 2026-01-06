FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fenerbahçe hisselerinde sert düşüş! Borsa İstanbul devre kesici uyguladı

Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER.E) hisselerinde gün içinde sert bir fiyat hareketi gözlendi. Hisse, yüzde 4,83’lük düşüşle 3,15 liraya kadar gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Fenerbahçe hisselerinde sert düşüş! Borsa İstanbul devre kesici uyguladı
Cansu Akalp

Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisselerinde sert fiyat hareketi yaşandı. Hisse, gün içinde yüzde 4,83 düşüşle 3,15 liraya kadar geriledi.

DEVRE KESİCİ MEKANİZMASI DEVREYE ALINDI!

Fiyatlardaki hızlı gerileme sonrası Borsa İstanbul tarafından devre kesici mekanizması devreye alındı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, FENER.E kodlu payda işlem sırasında sürekli işleme ara verildi ve tek fiyat emir toplama süreci başlatıldı.

Açıklamada, emir toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlerin saat 12.40.16 itibarıyla yeniden başlayacağı belirtildi.

Devre kesici uygulaması, pay piyasasında ani ve sert fiyat hareketlerinin önüne geçmek ve sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla devreye alınıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!
Volkswagen, kamera sorunu nedeniyle ABD'de 356 binden fazla aracını geri çağırdıVolkswagen, kamera sorunu nedeniyle ABD'de 356 binden fazla aracını geri çağırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Borsa devre kesici ne kadar sürer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.