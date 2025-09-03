Fenerbahçe, İş Bankası, Dominos... Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe, İş Bankası ve Dominos uygulamalarını kullanan vatandaşların telefonlarına 'No system is safe' mesajları gönderildi.

'HACK' İDDİASI

Sosyal medyada gündem olan mesaj ile ilgili 'hack' iddiası gündem oldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Paylaşımların gündem olması sonrasında Fenerbahçe'den bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır.

Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."