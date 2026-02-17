Fermuarı açışı 1 milyon dolar... Herkes patenci Jutte Leerdam'ı konuşuyor! Olimpiyat'a damga vuran an

Patenci Jutte Leerdam'ın fermuar hareketi Kış Olimpiyatları'a damga vurdu. YouTuber'lıktan boksörlüğe geçen Jake Paul'un nişanlısı olan sürat patencisi Leerdam'ın bir altın ve bir gümüş madalya kazandığı 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'ndaki zafer sonrası fermuarını açması gündem yarattı.

FERMUARINI AÇIP İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ

Kırdığı rekor sonrası yarış kıyafetinin fermuarını açarak beyaz Nike iç çamaşırını gösteren sporcu, bir anda herkesin dikkatini çekmişti.

27 yaşındaki buz patencisinin, 1000 metre yarışını zaferle tamamladıktan sonra coşkuyla yaptığı bu hareket, kısa sürede dünyanın dört bir yanına sosyal medyadan ve internet sitelerinden yapıldı.

LEERDAM'IN İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİĞİ ANLARI NIKE DA INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Spor giyim şirketi Nike da Leerdam'ın bu anlarını, 298 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştı. Nike, mesajına "Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz" notunu düştü.

Jette Leerdam da Nike'ın paylaşımını hesabından takipçileriyle yeniden paylaştı.

FERMUAR HAREKETİNİN GELİR KARŞILIĞI

Hollandalı sporcunun yaptığı hareketin reklam geliri karşılığı merak konusu oldu.

Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre; Kkadın sporcu reklamcılığı konusunda uzmanlaşmış Branthlete'nin kurucusu Fredereique de Laat, Olimpiyat şampiyonu sporcunun, marka anlaşması için yüksek bir teşvik alabileceğini söyledi.

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE BİR RAKAMDAN BAHSEDİYORUZ"

De Laat, Hollanda gazetesi AD'ye verdiği demeçte, "Nike ile ilgili olarak, bir milyonun üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz diye tahmin ediyorum" dedi.

Quote adlı iş dergisinin genel yayın yönetmeni Meindert Schut ise NOS'a verdiği demeçte, 6,2 milyon takipçisi olan Leerdam'ın, takipçi başına ve sponsorlu Instagram gönderisi başına yaklaşık bir sent kazanabileceğini söyledi.

Bu da demek oluyor ki, Nike'ı konu alan her paylaşım için 62 bin euro kazanabilir.

AĞLADIĞI SIRADA GÖZYAŞININ AKMASI HEMA'NIN HEDEFİ OLDU

Daily Mail'de yer alan habere göre, Leerdam'ın altın madalya kazandıktan sonra ağladığı sırada makyajının yüzünden akması nedeniyle Hollandalı perakendeci Hema'nın da hedefi haline geldi. Hema, eyeliner'ı tanıtırken "Suya dayanıklı, hatta mutluluk gözyaşlarına bile" ifadelerini kullandı.

Jake Paul de nişanlısının zaferini paylaştı. Ünlü boksör, kız arkadaşının kazanması üzerine mutluluktan ağladı ve "İnanılmaz bir duygu. Dürüst olmak gerekirse, hayatımda gördüğüm en muhteşem duygu bu. Bunun için harcanan emek inanılmaz. İnsanların yüzde 99,9'u bunu asla anlamayacak. Ve o, şimdiye kadar karşılaştığı en büyük baskı altında bunu başardı" diye konuştu.