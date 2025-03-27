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Ferrari'den Trump'a yanıt! Otomobil tarifeleri değişiyor

27.03.2025 19:24
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İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, ABD'de satılan bazı otomobillerinin fiyatlarını arttırmayı planladığını açıkladı. Şirket, 2 Nisan'dan sonra ithal edilen tüm modellerin fiyatlarının en fazla yüzde 10 arttırılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Ferrari'den Trump'a yanıt! Otomobil tarifeleri değişiyor

Ferrari'den yapılan açıklamada, şirketin, Avrupa Birliğinde (AB) üretilen otomobillere ABD'de ek gümrük tarifeleri getirilmesiyle ilgili olarak şu anda mevcut olan ön bilgilere dayanarak ticari politikasını güncelleyeceği belirtildi.

ABD'deki bayi ağı ile koordineli olarak 2 Nisan'dan sonra ithal edilen tüm modellerin fiyatlarının en fazla yüzde 10 artırılacağı aktarılan açıklamada, 2 Nisan'dan önce ithal edilen tüm otomobiller için fiyatların değişmeyeceği ifade edildi.

İthal tarihine bakılmaksızın Ferrari'nin tüm 296, SF90 ve Roma modelleri için ticari şartların aynı olacağı da vurgulandı.

Açıklamada, "Karlılık yüzdesi marjlarında (ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi marjları) 50 baz puanlık potansiyel bir azalma riski var." bilgisi paylaşıldı.

Ferrari, tüm modellerini İtalya'nın kuzeyindeki Maranello tesisinde üretiyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ferrari trump
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