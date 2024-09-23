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Fiat, Ferrari ve Juventus'un sahibi Agnelli Ailesi'ne 'vergi' şoku! Tüm mal varlıklarına el konulacak: Tam 75 milyon euro...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
23.09.2024 12:09
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Fiat’ın kurucusu Agnelli Ailesi, vergi kaçırma suçlamalarıyla yeniden gündemde. Ailede uzun süredir süregelen miras kavgası, Gianni Agnelli’nin 2003’teki vefatından bu yana büyüyor. Anne Margherita Agnelli’nin servetin gizlendiği iddialarıyla başlattığı davalar, aile içindeki gerilimi artırırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan mahkemesi, John Elkann ve kardeşleri Lapo ile Ginevra Elkann’ın 75 milyon euroluk servetine el konulmasına karar verdi.

Fiat, Ferrari ve Juventus'un sahibi Agnelli Ailesi'ne 'vergi' şoku! Tüm mal varlıklarına el konulacak: Tam 75 milyon euro...

İtalyan otomotiv devi Fiat'ı kuran ünlü Agnelli Ailesi, bir kez daha skandalla gündemde. İtalya’da bir mahkeme, ailenin varislerinden yaklaşık 75 milyon euroya el konulmasına karar verdi. Bu karar, Ferrari ve Juventus futbol kulübünün de sahibi olan John Elkann ve kardeşleri Lapo ile Ginevra Elkann'ı yakından ilgilendiriyor. Elkann kardeşler, büyük bir serveti kontrol etmelerine rağmen, vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Sözcü'nün aktardığı haberde yargıçlar, Elkann kardeşlerin servetlerinin bir kısmını gizleyerek vergi yükümlülüklerinden kaçındıkları iddiasını değerlendirerek bu kararı verdi. Aileye ait Dicembre şirketinin değerinin 35 milyar euroyu aştığı tahmin ediliyor, bu nedenle el konulan miktar nispeten küçük görünse de, bu durum aile için ciddi bir itibar kaybı olarak değerlendiriliyor.

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AİLE İÇİ MİRAS KAVGASI DERİNLEŞİYOR

Agnelli Ailesi'ndeki miras kavgaları Fiat'ın efsanevi kurucusu Gianni Agnelli'nin 2003'te vefatından sonra daha da belirginleşti. Agnelli, ölümünden önce varis olarak torunu John Elkann’ı işaret etmişti, ancak bu karar, kızı Margherita Agnelli tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Margherita, kendi çocuklarının servetine el koyduğu iddiasıyla uzun yıllar sürecek bir hukuk mücadelesine girişti. Aile içindeki bu gerilim, zamanla derin bir uçuruma dönüştü.

Margherita Agnelli, 1,2 milyar euro karşılığında aile şirketindeki hisselerinden vazgeçmeyi kabul etmişti. Ancak daha sonra bu anlaşmadan geri adım attı ve ailesinin servetinin bir kısmının kendisinden gizlendiğini öne sürdü. O dönem, oğlu Lapo Elkann bu duruma tepki göstererek annesinin aileyi böldüğünü söylemişti.

ANNENİN VEFATIYLA GERİLİM ARTTI

2004 yılında Margherita'nın annesi Marella Caracciolo, Dicembre şirketinin kontrolünü torunlarına devretmişti. Ancak Marella'nın 2019’daki vefatının ardından, miras kavgası daha da büyüdü. Margherita Agnelli, annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve kararlarının geçersiz olduğunu savunarak yeniden yargı yoluna başvurdu.

Bu hukuk savaşı sırasında, İtalyan makamları aileye ait bazı bilgisayarlara el koyarak vergi kaçırma iddialarını araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda, aile üyelerinin milyonlarca euro değerindeki vergileri ödemediği ortaya çıktı. Ancak Elkann kardeşlerin avukatları, bu vergilerin İtalya dışındaki mülklerle bağlantılı olduğunu ve İtalyan yasalarına tabi olmadığını savunarak itirazlarını sürdürüyor.

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Fiat
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