Fibabanka'dan depremden etkilenen vatandaşların borçlarına erteleme

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ihtiyaç sahibi bölge halkının kredi ödemelerini 3 ay faizsiz olarak erteledi.

Fibabanka açıklamasına göre, banka, Elazığ merkezli deprem sonrasında afetten maddi, manevi zarar gören bölge halkına destek olmak için müşterilerinin kredi ödemelerini erteledi ve Kredili Mevduat Hesabı için sıfır faiz uygulama kararı aldı.

Banka ayrıca, Kredili Mevduat Hesabı için 3 ay boyunca aylık sıfır faiz uygulama ve Fibabanka kredi kartı müşterilerinin ekstrelerinde oluşacak alışveriş ve gecikme faizleri için de 3 ay süresiyle sıfırlama kararı aldı.

Deprem bölgesindeki müşterilerinin para transferi ihtiyaçlarına da destek olmayı amaçlayan Fibabanka, mobil ve telefon bankacılığı kanallarından yapılacak EFT işlemlerinin de ücretsiz olarak gerçekleştirilmesine imkan sunuyor.

