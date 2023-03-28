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FİDYE 2023: Fidye ne kadar, nedir? Kimler fidye verebilir? Diyanet açıkladı

28.03.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fidye 2023 bedeli de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayında oruç tutamayan kişiler Diyanet tarafından kişi başı belirlenen miktarı yardıma muhtaç kişilere veriyor. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Peki, Fidye ne kadar, nedir? Kimler fidye verebilir? İşte miktarı ve detaylar…

FİDYE 2023: Fidye ne kadar, nedir? Kimler fidye verebilir? Diyanet açıkladı

Oruç fidyesi ile Ramazan fitresinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Asgari oruç fidye bedeli 70 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere fidye ödemesi Ramazan ayı içinde yapılır, daha sonra gerçekleştirilemez. Diyanet tarafından belirlenen oruç fidye miktarı, düzenli olarak verileceği gibi Ramazan'ın sonunda toplu olarak da verilebiliyor.İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

FİDYE NE KADAR, NEDİR?

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.

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Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi."

KİMLER FİDYE VEREBİLİR?

Ramazan ayı içerisinde oruç tutamayan kimseler fidye vermekle yükümlüdür. Fidye miktarı tutamadıkları gün başına 70 TL olarak açıklandı.

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Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Fidye, bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır.

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