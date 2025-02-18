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Fıkra gibi olay: Zorunlu kılınan UTTS’ye tepki gelince Sendika Başkanını konuşturup paylaştılar! Geçen sene o da yerden yere vurmuş

18.02.2025 23:01
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Zorunlu kılınan UTTS için milyonlarca araç kullanıcısından tepkiler gelirken, söz konusu yeni uygulamayı savunan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş'un 3 ay önce "UTTS maliyetlerinin karşılaması mümkün değil" dediği ortaya çıktı. Söz konusu açıklamayı paylaşan Ömer Ekinci, son dönemde UTTS için bir PR çalışması yürütüldüğünü iddia etti. Okumuş'un açıklamalarının sosyal medyadaki bazı haber hesaplarından da aynı anda paylaşılması dikkat çekerken; Ekinci "Sayın Okumuş üç ayda ne değişti?" diye sordu.

Fıkra gibi olay: Zorunlu kılınan UTTS’ye tepki gelince Sendika Başkanını konuşturup paylaştılar! Geçen sene o da yerden yere vurmuş

Akaryakıt piyasasındaki "vergi kayıp ve kaçaklarını önleme" amacıyla taşıtlara çip taktırma zorunluluğu getiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) tartışmalara yol açmıştı. Türkiye genelinde milyonlarca ticari aracı kapsayan zorunlu uygulama kapsamında araç sahiplerinin 2 bin 791 lira ödeme yapacağı sistemin, çok daha ucuz maliyeti olduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken; Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İMRAN OKUMUŞ: "UTTS, KAYIT DIŞINI ÖNLEYECEK"

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, yaptığı açıklamada söz konusu sistemin faydalarından bahsederken "UTTS, kayıt dışını önleyecek bir sistem. Akaryakıtı gider olarak gösteren vergi mükelleflerinin takması gerekiyor. Bireysel araçlarda UTTS olmayacak. Hazine ve maliyenin soyulmasını engelleyecek bir proje." dedi.

AFASFA

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR

İmran Okumuş'un söz konusu UTTS çıkışı bir anda sosyal medyadaki bazı haber kanallarından peş peşe paylaşılırken; aynı ifadelerle yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

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GAZETECİ EKİNCİ'DEN OLAY İDDİA

Sosyal medyadaki benzer paylaşımlar sonrası gündem yaratan iddia ise Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Ekinci'den geldi.

KASIM AYINDA BAŞKA ŞUBAT'TA BAŞKA

PÜİS Başkanı Okumuş'un bundan 3 ay önce tam tersi yönde görüşleri olduğunu belirterek; Okumuş'un 13 Kasım tarihinde yapmış olduğu "Sektörün bu haliyle UTTS maliyetlerini karşılaması mümkün değil. Bu sisteminin getirisinden çok götürüsü olacağını ve maliyetlerin çok yüksek olduğunu ilettim" açıklamayı paylaştı.

EKİNCİ: "SAYIN OKUMUŞ 3 AYDA NE DEĞİŞTİ?"

Gelinen noktada Okumuş'un UTTS ile ilgili bir PR çalışmasına girdiğini iddia eden Ekinci, "Sayın Okumuş üç ay önce akaryakıt sektörü UTTS maliyetlerini karşılayamazken üç ayda ne değişti? Siz isyan ederken haklıydınız da vatandaş isyan edince neden kaçakçılığı desteklemekle suçluyorsunuz?" diye sordu.

Ekinci'nin gündem yaratan paylaşımı şöyle;

"Bugün tekrar UTTS ile ilgili yoğun PR faaliyetleri yapan ve ne kadar önemli, faydalı olduğunu anlatan PÜİS Başkanı Ümran Okumuş bundan çok değil 3 ay önce bakın neler söylüyordu. Bizzat kendi web sitelerinde hem de. Sayın Okumuş üç ay önce akaryakıt sektörü UTTS maliyetlerini karşılayamazken üç ayda ne değişti? Siz isyan ederken haklıydınız da vatandaş isyan edince neden kaçakçılığı desteklemekle suçluyorsunuz?"

adafaf

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UTTS gereklidir, kayıt dışını önleyecektir.
UTTS maliyetleri çok yüksek, bu sistem uygulanmamalı.
Değişen bir şey yok, Okumuş'un açıklamaları tutarsız.
UTTS hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç var.
Bu anket 11 saat 23 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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