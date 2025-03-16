Fildişi Sahili'nin para birimi nedir? Fildişi Sahili'nin para biriminin kodu ve sembolü

Para birimlerinin kodları ve sembolleri vardır. Bazı ülkelerdeki döviz büroları sadece bu para birimi kodlarını kullanarak işlem yapmaktadırlar. Şu anda dünya genelinde 100'den fazla miktarda resmi para birimi yer alır ve her biri için belirlenmiş olan kodlar ve semboller bulunur.

Fildişi Sahili'nin para birimi nedir?

Resmi adı Fildişi Sahili Cumhuriyet olan Fildişi Sahili, Afrika kıtasının batı tarafında yer alan bir ülkedir. Yüzölçümü ortalama olarak 322,463 Kilmoetrekaredir ve yüzölçümü sıralamasında dünya genelinde 70. sırada yer alır. Bu ülkenin sınır komşuları kuzeyden itibaren Mali, Burkina Faso, Gana, Liberya, Girne’dir.

Ülkenin güney kısmında Atlas Okyanusu bulunur ve başkenti Yamoussoukro’dur. En son 2014 yılında yapılan resmi açıklamaya göre nüfusu 22 milyon civarında olan Fildişi Sahili’nin kullandığı resmi para birimi Batı Afrika CFA Frangı olarak belirlenmiştir. Bu para birimi ayrıca Togo, Nijer, Senegal, Banin, Burkina Faso gibi ülkelerde de kullanılmaktadır.

Fildişi Sahili'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Para birimi kodları ISO 4217 isimli bir ISO (International Organization For Standardization – Uluslararası Standartlar Teşkilatı) ) standardı tarafından belirlenir. Fildişi Sahili’nin ya da diğer ismi ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin para birimine ait olarak belirlenen kod ise XOF’tur. Bu kod ve bu para birimi birden fazla ülkede kullanılmaktadır.

Batı Afrika CFA Frangı dağıtımı Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilir. Fildişi Sahili’nin para birimi olan Batı Afrika Frangı’nın kodu ISO 4217 tarafından belirlenmiştir ve bu kod XOF’tur. Tüm dünyada bu şekilde kabul edilir ve kullanılır. Bu para biriminin sembolü ise CFA’dır. Farklı para birimlerindeki karşılığı internet üzerinde kolaylıkla bulunan döviz çeviriciler aracılığı ile bulunabilir.