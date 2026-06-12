Finansal Bakış Açın Hangi Ülke Ekonomisine Benziyor?

Finansal karakterinin hangi küresel ekonomi?

1/8 Dijital yayın platformlarındaki aboneliklerin konusunda durumun ne? Sadece her gün düzenli kullandığım tek bir platforma üyeyim. Dünyadaki tüm platformlara üyeyim, çoğunun şifresini bile unuttum ama her ay karttan düzenli çekilir. 4 arkadaş ortak aile planı aldık, her ay birbirimize 20'şer TL IBAN'laşıyoruz. Sadece popüler bir dizi çıktığında 1 aylık üyelik açar, izler ve hemen iptal ederim.

2/8 Bir şeyi satın almadan önce mutlaka farklı internet sitelerinden fiyat karşılaştırması yapar, en ucuzunu bulana kadar sekmeleri kapatmam.

3/8 Yatırım tavsiyelerini veya tüyolarını genellikle nereden alırsın? Merkez Bankası raporlarından, resmi makroekonomik verilerden ve ciddi finans analizlerinden. Twitter'daki anonim "kripto üstadı" hesaplarından veya Tiktok'taki "3 ayda zengin oldum" videolarından. "Altın her zaman kazandırır" diyen aile büyüklerinden. Teknik analiz grafiklerinden, şirketlerin bilanço açıklamalarından ve bizzat kendi yaptığım algoritmalardan.

4/8 Para benim için bir amaç değil, sadece özgürlüğümü ve konforum satın alan bir araçtır. Kesinlikle katılıyorum. Katılıyorum. Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum.

5/8 Cebine fazladan toplu bir para geçtiğinde ilk refleksin hangisi olur? Yatırım Harcama Tasarruf Borç kapatma

6/8 Hayatımda en az bir kez, sırf kargo bedava olsun diye sepeti tamamlamak için aslında hiç ihtiyacım olmayan ürünler satın aldım.

7/8 Ekonomik olarak geleceğe baktığında hissettiğin en baskın duygu hangisi? İyimserlik Tedirginlik Merak Umursamazlık