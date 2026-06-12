Finansal Bakış Açın Hangi Ülke Ekonomisine Benziyor?

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Dijital yayın platformlarındaki aboneliklerin konusunda durumun ne?
Sadece her gün düzenli kullandığım tek bir platforma üyeyim.
Dünyadaki tüm platformlara üyeyim, çoğunun şifresini bile unuttum ama her ay karttan düzenli çekilir.
4 arkadaş ortak aile planı aldık, her ay birbirimize 20'şer TL IBAN'laşıyoruz.
Sadece popüler bir dizi çıktığında 1 aylık üyelik açar, izler ve hemen iptal ederim.
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Yatırım tavsiyelerini veya tüyolarını genellikle nereden alırsın?
Merkez Bankası raporlarından, resmi makroekonomik verilerden ve ciddi finans analizlerinden.
Twitter'daki anonim "kripto üstadı" hesaplarından veya Tiktok'taki "3 ayda zengin oldum" videolarından.
"Altın her zaman kazandırır" diyen aile büyüklerinden.
Teknik analiz grafiklerinden, şirketlerin bilanço açıklamalarından ve bizzat kendi yaptığım algoritmalardan.
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Para benim için bir amaç değil, sadece özgürlüğümü ve konforum satın alan bir araçtır.
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Cebine fazladan toplu bir para geçtiğinde ilk refleksin hangisi olur?
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Ekonomik olarak geleceğe baktığında hissettiğin en baskın duygu hangisi?
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Telefonun artık can çekişiyor. Yeni bir telefon alacaksın ama fiyatlar uçmuş. Stratejin ne olur?
En iyisi, en kalitelisi hangisiyse onu alırım.
Çıkan en son modeli, lansman günü 12 taksitle alırım.
Telefonun ekranı kırık, bataryası şiş de olsa tamamen kapanana kadar asla yenisini almam.
Fiyat/performans analizini yapar, bütçemi sarsmayacak ama beni 4 yıl idare edecek bir model alırım.