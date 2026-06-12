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Finansal Bakış Açın Hangi Ülke Ekonomisine Benziyor?

Parayla olan ilişkin, asgari ücretle kurduğun o duygusal bağ veya kredi kartı ekstreni açarken yaşadığın o hafif panik atağın aslında tamamen küresel bir ekonomik modele karşılık geliyor desek? Peki, senin harcama vizyonun, kriz anı reflekslerin ve o çok güvendiğin yatırım stratejin dünya haritasında nereye düşüyor?

Finansal Bakış Açın Hangi Ülke Ekonomisine Benziyor?

Finansal karakterinin hangi küresel ekonomi?

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Dijital yayın platformlarındaki aboneliklerin konusunda durumun ne?

Dijital yayın platformlarındaki aboneliklerin konusunda durumun ne?
Sadece her gün düzenli kullandığım tek bir platforma üyeyim.
Dünyadaki tüm platformlara üyeyim, çoğunun şifresini bile unuttum ama her ay karttan düzenli çekilir.
4 arkadaş ortak aile planı aldık, her ay birbirimize 20'şer TL IBAN'laşıyoruz.
Sadece popüler bir dizi çıktığında 1 aylık üyelik açar, izler ve hemen iptal ederim.
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Bir şeyi satın almadan önce mutlaka farklı internet sitelerinden fiyat karşılaştırması yapar, en ucuzunu bulana kadar sekmeleri kapatmam.

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Yatırım tavsiyelerini veya tüyolarını genellikle nereden alırsın?

Yatırım tavsiyelerini veya tüyolarını genellikle nereden alırsın?
Merkez Bankası raporlarından, resmi makroekonomik verilerden ve ciddi finans analizlerinden.
Twitter'daki anonim "kripto üstadı" hesaplarından veya Tiktok'taki "3 ayda zengin oldum" videolarından.
"Altın her zaman kazandırır" diyen aile büyüklerinden.
Teknik analiz grafiklerinden, şirketlerin bilanço açıklamalarından ve bizzat kendi yaptığım algoritmalardan.
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Para benim için bir amaç değil, sadece özgürlüğümü ve konforum satın alan bir araçtır.

Kesinlikle katılıyorum.
Katılıyorum.
Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
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Cebine fazladan toplu bir para geçtiğinde ilk refleksin hangisi olur?

Cebine fazladan toplu bir para geçtiğinde ilk refleksin hangisi olur?
Yatırım
Harcama
Tasarruf
Borç kapatma
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Hayatımda en az bir kez, sırf kargo bedava olsun diye sepeti tamamlamak için aslında hiç ihtiyacım olmayan ürünler satın aldım.

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Ekonomik olarak geleceğe baktığında hissettiğin en baskın duygu hangisi?

Ekonomik olarak geleceğe baktığında hissettiğin en baskın duygu hangisi?
İyimserlik
Tedirginlik
Merak
Umursamazlık
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Telefonun artık can çekişiyor. Yeni bir telefon alacaksın ama fiyatlar uçmuş. Stratejin ne olur?

Telefonun artık can çekişiyor. Yeni bir telefon alacaksın ama fiyatlar uçmuş. Stratejin ne olur?
En iyisi, en kalitelisi hangisiyse onu alırım.
Çıkan en son modeli, lansman günü 12 taksitle alırım.
Telefonun ekranı kırık, bataryası şiş de olsa tamamen kapanana kadar asla yenisini almam.
Fiyat/performans analizini yapar, bütçemi sarsmayacak ama beni 4 yıl idare edecek bir model alırım.
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ING Para Mevzuları
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