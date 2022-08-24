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Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos ayında geriledi

24.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustos'ta geriledi. 2022 yılı Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,5 puan düşüş kaydederek 168,3 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Ağustos ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini paylaştı. 2022 yılı Ağustos ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 yılı Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,5 puan düşüş kaydederek 168,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir.

2022 yılı Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” , "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,4, 2,2 ve 22,0 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir.

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Merkez Bankası
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