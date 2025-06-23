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Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda geçen aya göre 2,7 puan artarak 171,2 seviyesine çıktı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE haziranda geçen aya göre 2,7 puan artarak 171,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı.

Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği gözlemlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

2025 yılı haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 3 ve 5,6 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 0,5 puanlık azalış olduğu tespit edildi. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına dair Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Güven Endeksi'ni açıkladı.
  • Finansal Hizmetler Güven Endeksi, haziranda 2,7 puan artarak 171,2 seviyesine yükseldi.
  • İş durumu için yapılan değerlendirmeler, son 3 ayda iyileşmenin zayıfladığını gösterdi.
  • Son 3 ayda hizmetlere olan talep artışı ve gelecek 3 ayda talep beklentisi güçlendi.

  • "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe bazı alt sektörlerde güven endeksi artarken, sigorta sektöründe azalma görüldü.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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TCMB Merkez Bankası
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