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Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta arttı

21.02.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubatta 1,7 puan artarak 173,4 seviyesine yükseldi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks şubatta 1,7 puan artarak 173,4 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde, son üç aydaki iş durumu ise FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise bir miktar güçlendi.

2022 yılı Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1,9 ve 0,4 puanlık artış olduğu görülürken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 2,2 puanlık azalış kaydetti. (AA)

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