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Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı

11.03.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finansal İstikrar Komitesi’nin 3. toplantısı, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin Türkiye’nin finansal sistemine muhtemel yansımalarının kapsamlı şekilde ele alındığı gündemiyle Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.

Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi’nin 3. Toplantısı bugün İstanbul’da Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Toplantıda, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin Türkiye finansal sistemine muhtemel yansımaları detaylı şekilde irdelenecek ve finansal istikrarın korunması adına yapılan çalışmalar ve muhtemel tedbirler masaya yatırılacak.

Bakan Nebati’nin başkanlığındaki komite toplantısına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Ali Ersoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı (TMSF) Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk katıldı.

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Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin yanı sıra toplantıda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de yer aldı. (İHA)

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