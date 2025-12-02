FİNANS

Finansal İstikrar Komitesi'nin gündeminde bu maddeler vardı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında serbest ve para piyasası fonlarında son dönemdeki gelişmelerin ve bu enstrümanların finansal istikrara etkileriyle alınabilecek makro ihtiyati tedbirlerin değerlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı, finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımlarına ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır. Serbest fonlar ve para piyasası fonlarındaki son dönem gelişmeler ve bu enstrümanların finansal istikrara etkileri ile alınabilecek makro ihtiyati tedbirler değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

