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Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrasında açıklama

04.02.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, 3 Şubat 2023 günü Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrasında açıklama

Finansal İstikrar Komitesi, yılın ilk toplantısını düzenledi. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleşen toplantıda sonrası yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalındı" ifadesine yer verildi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımları istişare edildi. Yaklaşık bir yıldır uygulanan ekonomi programı ile finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanmış; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında önemli başarılar elde edildi. Bu başarıların devamı için finansal sistemin derinleşmesi ve piyasalardaki güvenin sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalındı.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam edecektir."

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Nureddin Nebati

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