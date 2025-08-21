FİNANS

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı haziranda arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı haziranda 185 milyar 793 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 378 milyon dolar, yükümlülükler 9 milyar 732 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 8 milyar 355 milyon dolar artarak 185 milyar 793 milyon dolara çıktı.

Haziran 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 869 milyon dolar, 869 milyon dolar, 187 milyon dolar ve 30 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 578 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 378 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve ithalat borçları sırasıyla 4 milyar 905 milyon dolar, 3 milyar 92 milyon dolar, 1 milyar 306 milyon dolar ve 428 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 9 milyar 732 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, haziran döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler mayıs dönemine göre 546 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 4 milyar 359 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 784 milyon dolar artış kaydederken, uzun vadeli krediler de 2 milyar 736 milyon dolar yükseldi.

Haziran döneminde kısa vadeli varlıklar 134 milyar 867 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, kısa vadeli yükümlülükler 130 milyar 376 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 2 milyar 38 milyon dolar gerileyerek 4 milyar 492 milyon dolar oldu. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.
AABu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,94
40,94
% 0.02
15:58
Euro
47,78
47,80
% 0.15
15:58
İngiliz Sterlini
55,21
55,24
% 0.18
15:58
Avustralya Doları
26,27
26,29
% -0.2
15:58
İsviçre Frangı
50,77
50,79
% -0.25
15:58
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.42
15:50
Çin Yuanı
5,70
5,70
% -0.01
15:50
İsveç Kronu
4,27
4,27
% 0
15:58
Anahtar Kelimeler:
TCMB dolar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

