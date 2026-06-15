Finansal Kör Noktan Ne?

Hemen keşfedin!

1/8 Kredi kartı ekstremin tamamını ay sonunda tek seferde öderim.

2/8 Enflasyon karşısında birikiminizin değerini korumak için en çok hangisini tercih edersiniz? Nakit tutmak. Döviz almak. Yatırım sepeti yapmak. Harcamak.

3/8 Birikim yaparken uyguladığınız temel altın kuralınız hangisi? Kalanı biriktiririm. Önce kendime pay ayırırım. Sadece borç bittiğinde birikim yaparım. Birikim yapmam.

4/8 Banka hesabınız bir film türü olsaydı, vizyondaki adı aşağıdakilerden hangisi olurdu? Korku Seansı Hızlı ve Öfkeli Yıldızlararası

5/8 Sizi gelecekteki 70 yaşındaki haliniz ziyaret ediyor ve elinize bir mektup bırakıyor. Mektupta finansal geçmişinizle ilgili yazan ilk cümle ne olurdu? Gençken çok sıktın ama bak şimdi rahatız, teşekkür ederim. O indirimli botları ve her gün içtiğin o kahveleri bana açıklamak zorundasın. Keşke parayı sadece biriktirmeseydin, biraz da yatırım yapmayı öğrenseydin. Hâlâ faturaları son gün mü ödüyorsun, hiç mi değişmedin?

6/8 Gelirimi ve sabit giderlerimi her ay kuruşu kuruşuna bir yere yazarım.

7/8 Maaşınıza zam geldiğinde genellikle ne yaparsınız? Yaşam standardımı yükseltirim. Hayat tarzımı değiştirmeden, ek geliri direkt yatırıma yönlendiririm. Biriken borçlarımı kapatırım. Sürekli ertelediğim büyük bir eşyayı taksitle alırım.