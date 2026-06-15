Finansal Kör Noktan Ne?

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Enflasyon karşısında birikiminizin değerini korumak için en çok hangisini tercih edersiniz?
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Birikim yaparken uyguladığınız temel altın kuralınız hangisi?
Önce kendime pay ayırırım.
Sadece borç bittiğinde birikim yaparım.
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Banka hesabınız bir film türü olsaydı, vizyondaki adı aşağıdakilerden hangisi olurdu?
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Sizi gelecekteki 70 yaşındaki haliniz ziyaret ediyor ve elinize bir mektup bırakıyor. Mektupta finansal geçmişinizle ilgili yazan ilk cümle ne olurdu?
Gençken çok sıktın ama bak şimdi rahatız, teşekkür ederim.
O indirimli botları ve her gün içtiğin o kahveleri bana açıklamak zorundasın.
Keşke parayı sadece biriktirmeseydin, biraz da yatırım yapmayı öğrenseydin.
Hâlâ faturaları son gün mü ödüyorsun, hiç mi değişmedin?
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Maaşınıza zam geldiğinde genellikle ne yaparsınız?
Yaşam standardımı yükseltirim.
Hayat tarzımı değiştirmeden, ek geliri direkt yatırıma yönlendiririm.
Biriken borçlarımı kapatırım.
Sürekli ertelediğim büyük bir eşyayı taksitle alırım.
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Testin sonuna geldik! Şu an bu testi çözerken bile arkada sekmede açık kalan bir online alışveriş sepetin var mı?
Yakalandık... Evet var ve ödeme aşamasında bekliyor.
Sepet yok ama sepete eklemeyi düşündüğüm birkaç şey var.
Hayır, şu an tamamen buraya ve finansal gerçeklerime odaklandım.
Alışveriş sitelerine bakmayalı uzun zaman oldu.