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Finansal Kör Noktan Ne?

Parayla olan ilişkimiz bazen karmaşık bir hâl alabilir ve hepimiz zaman zaman bütçemizi yönetirken küçük hatalar yapabiliriz. Önemli olan kendimizi suçlamak değil, farkında olmadan düştüğümüz o gizli harcama tuzaklarını tatlılıkla keşfedebilmek.

Finansal Kör Noktan Ne?

Hazırsanız arkanıza yaslanın ve kendinize şefkatli bir gözle bakarak en büyük finansal kör noktanızı keşfetmek için ilk sorudan başlayalım.

Hemen keşfedin!

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Kredi kartı ekstremin tamamını ay sonunda tek seferde öderim.

Kredi kartı ekstremin tamamını ay sonunda tek seferde öderim.
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Enflasyon karşısında birikiminizin değerini korumak için en çok hangisini tercih edersiniz?

Enflasyon karşısında birikiminizin değerini korumak için en çok hangisini tercih edersiniz?
Nakit tutmak.
Döviz almak.
Yatırım sepeti yapmak.
Harcamak.
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Birikim yaparken uyguladığınız temel altın kuralınız hangisi?

Birikim yaparken uyguladığınız temel altın kuralınız hangisi?
Kalanı biriktiririm.
Önce kendime pay ayırırım.
Sadece borç bittiğinde birikim yaparım.
Birikim yapmam.
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Banka hesabınız bir film türü olsaydı, vizyondaki adı aşağıdakilerden hangisi olurdu?

Korku Seansı
Hızlı ve Öfkeli
Yıldızlararası
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Sizi gelecekteki 70 yaşındaki haliniz ziyaret ediyor ve elinize bir mektup bırakıyor. Mektupta finansal geçmişinizle ilgili yazan ilk cümle ne olurdu?

Sizi gelecekteki 70 yaşındaki haliniz ziyaret ediyor ve elinize bir mektup bırakıyor. Mektupta finansal geçmişinizle ilgili yazan ilk cümle ne olurdu?
Gençken çok sıktın ama bak şimdi rahatız, teşekkür ederim.
O indirimli botları ve her gün içtiğin o kahveleri bana açıklamak zorundasın.
Keşke parayı sadece biriktirmeseydin, biraz da yatırım yapmayı öğrenseydin.
Hâlâ faturaları son gün mü ödüyorsun, hiç mi değişmedin?
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Gelirimi ve sabit giderlerimi her ay kuruşu kuruşuna bir yere yazarım.

Gelirimi ve sabit giderlerimi her ay kuruşu kuruşuna bir yere yazarım.
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Maaşınıza zam geldiğinde genellikle ne yaparsınız?

Maaşınıza zam geldiğinde genellikle ne yaparsınız?
Yaşam standardımı yükseltirim.
Hayat tarzımı değiştirmeden, ek geliri direkt yatırıma yönlendiririm.
Biriken borçlarımı kapatırım.
Sürekli ertelediğim büyük bir eşyayı taksitle alırım.
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Testin sonuna geldik! Şu an bu testi çözerken bile arkada sekmede açık kalan bir online alışveriş sepetin var mı?

Testin sonuna geldik! Şu an bu testi çözerken bile arkada sekmede açık kalan bir online alışveriş sepetin var mı?
Yakalandık... Evet var ve ödeme aşamasında bekliyor.
Sepet yok ama sepete eklemeyi düşündüğüm birkaç şey var.
Hayır, şu an tamamen buraya ve finansal gerçeklerime odaklandım.
Alışveriş sitelerine bakmayalı uzun zaman oldu.
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ING Para Mevzuları
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